Фото: ИА «Башинформ» Штраф для водителей автобусов за принудительную высадку детей составит 5 тысяч рублей Фото: ИА «Башинформ»

В России вступил в силу закон, который вводит административную ответственность за принудительную высадку из общественного транспорта детей, не достигших 16 лет. Штрафы будут грозить за принудительную высадку ребенка, у которого нет билета или который не может оплатить проезд, если он едет в автобусе, троллейбусе или трамвае самостоятельно, без сопровождения взрослого. Штраф для водителя составит 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 20 до 30 тысяч рублей.

«Принудительная высадка детей из общественного транспорта может нести угрозу их жизни и здоровью. К сожалению, бывали случаи, когда водители или кондукторы оставляли детей одних на улице ночью, в мороз, на трассе вне населенных пунктов. Стоимость проезда несопоставима с возможными последствиями таких действий. Закон направлен на предупреждение опасных ситуаций, на обеспечение безопасности детей», — прокомментировал председатель Госсобрания Башкортостана Константин Толкачев.