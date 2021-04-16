Фото: Валерий Шахов Из-за водосброса на Павловском водохранилище в Башкирии может подтопить несколько районов Фото: Валерий Шахов

Спасатели назвали районы Башкирии, которые могут пострадать в первую очередь после водосброса на Павловском водохранилище. По словам первого заместителя председателя регионального госкомитета по ЧС Кирилла Первова, работа водохранилища регулируется специально созданной рабочей группой. Ее заседание состоялось 15 апреля.

«Увеличение сбросов воды — это плановая работа. По этой причине уже 16 апреля в Уфе уровень воды приблизится к 6 метрам, что грозит подтоплением низменных участков и дорог. В ближайшие дни подъем реки Белой на территории города сохранится», — сообщил представитель ведомства.

Также в зону возможного подтопления из-за водосброса на Павловском водохранилище могут попасть Нуримановский и Иглинский районы. Из берегов может выйти река Уфа.

Сегодня на контроле у МЧС России по республике и оперативных противопаводковых штабов находятся Уфимский, Кармаскалинский, Бижбулякский, Чекмагушевский, Мишкинский районы, Кировский район Уфы, поселок Нижний Авзян Белорецкого района.

Жителям рекомендуют поднять ценные вещи выше и при необходимости отключить в жилых домах электричество.