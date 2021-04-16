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Первые лесные пожары зафиксированы на территории Башкирии

ОБЩЕСТВО
Фото: Минлесхоз РБ

Первые лесные пожары зафиксированы на территории Башкирии Фото: Минлесхоз РБ

В первый день введения на территории Башкирии пожароопасного сезона зафиксированы лесные пожары. По данным пресс-службы Милесхоза республики, в Учалинском районе 14 человек и шесть единиц техники тушили возгорание на площади 3 га.

11 человек и две спецмашины работали на участке 0,5 га в Абзелиловском районе.

«Оба пожара произошли из-за несанкционированных палов сухой травы на землях сельскохозяйственного назначения. Только за последние дни на территории республики зафиксировано 39 термоточек на общей площади 455 га», — сообщили в региональном Минлесхозе.

Специалисты назвали муниципалитеты, где велика вероятность возникновения лесных пожаров: Абзелиловский, Альшеевский, Архангельский, Белорецкий, Бирский, Буздякский, Бакалинский, Гафурийский, Дюртюлинский, Ермекеевский, Зилаирский, Краснокамский, Кугарчинский, Миякинский, Мелеузовский, Туймазинский, Уфимский и Учалинский районы.

В случае возникновения лесных пожаров, жителей Башкирии просят сообщать о возгораниях по круглосуточному телефону: 8 (347) 218-14-14 и по телефону прямой линии лесной охраны: 8-800-100-94-00.

 

ИА «Башинформ»

Теги: лесные пожары
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