Фото: пресс-служба Главы РБ Радий Хабиров принял участие в заседании президиума Госсовета России Фото: пресс-служба Главы РБ

15 апреля Глава Башкортостана Радий Хабиров принял участие в совместном заседании президиума Государственного Совета и Агентства стратегических инициатив, которое в режиме видеоконференции провёл Президент Российской Федерации Владимир Путин.

Как сообщает пресс-слуба Главы республики, темы обсуждения – повышение доступности и улучшение качества государственных услуг в сферах образования, здравоохранения, трудоустройства и социальной защиты. Комплекс направленных на это мер федерального и регионального уровня разработали в рамках Национальной социальной инициативы. Проект реализует Агентство стратегических инициатив по поручению главы государства.

– Смысл этого общественно значимого проекта – улучшить, сделать более человечной работу социальной сферы, выстроить все процессы, исходя из запросов и потребностей граждан, – сказал Владимир Путин. – Сразу скажу, людей не волнуют технические, административные, организационные вопросы. Им важно получить помощь качественно и своевременно, и при этом чтобы специалисты, которые оказывают такую помощь, сами не сталкивались с трудностями, – вот что мы должны сделать. Например, чтобы врачи, работники учреждений образования, социальных служб не занимались излишней бумажной волокитой, бумажной работой, а уделяли своё время и внимание людям прежде всего.

Президент России отметил, что проект Национальной социальной инициативы успешно апробировали в шести регионах: Башкортостане, Калининградской, Кемеровской, Нижегородской, Новгородской и Сахалинской областях. Детально разбирались в конкретных жизненных ситуациях: например, запись ребёнка в детский сад или школу, получение медицинской помощи в поликлинике, оформление инвалидности, поиск работы или повышение квалификации через центры занятости.

– Хочу подчеркнуть: Национальная социальная инициатива – это важнейший инструмент, она должна стать важнейшим инструментом достижения наших национальных целей развития, – отметил Владимир Путин. – А главная из них, конечно, в том, чтобы граждане жили лучше в больших городах, в малых населённых пунктах, на всём нашем огромном пространстве. И усилия каждого региона по повышению благополучия граждан, конечно же, будем оценивать максимально объективно, на основе мнения людей, в ходе широких социологических опросов в том числе.

На заседании Госсовета учредитель благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер отметила конкретные инициативы регионов, направленные на создание безбарьерной среды и комфортных условий для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Например, в Башкортостане совместно с Фондом президентских грантов и холдингом «Вертолёты России» реализуют проект «Путешествие в ледниковый период: маршрут для всех». Он предполагает организацию инклюзивного туристического маршрута на территорию Аскынской ледяной пещеры. Это будет способствовать социокультурной реабилитации инвалидов (туротерапия).

Аскынская пещера, расположенная на территории Гафурийского района Башкортостана, – памятник природы республиканского значения. Это единственная в Европе пещера, где сохранился реликтовый лёд времен ледникового периода. Для повышения её доступности для маломобильных жителей здесь установят специализированное оборудование, приведут в соответствие с требованиями доступной среды и благоустроят доступ к пещере. К работам планируют приступить в июне 2021 года.