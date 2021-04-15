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15 апреля Четверг

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Паводок на 15 апреля: уровень р. Белая у г. Уфы 516 см (+35), р. Уфы у п. Шакша 456 см (+23), р. Демы у д. Бочкаревки 455 см (-38)
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Вниманию водителей! На дорогах Башкирии продлено время закрытия движения транспорта

ОБЩЕСТВО

Продлено время закрытия движения для всех видов транспорта до 12.00 часов 16 апреля. Об этом сообщили в Управлении дорожного хозяйства РБ. Ограничение действует:

— в Кармаскалинском районе по автодороге Орловка — Ляхово — Первомайский — Ибрагимово на км 7+300 — км 8+800 — участок м/у н.п. Ляхово и Первомайский,

— в Чишминском районе по автодороге Кара-Якупово — Петряево на км 26+900 — км 27+100 (близ н.п. Петряево),

— в Миякинском районе по автодороге Миякитамак-обход с. Нарыстау на км 29+000 — км 30+990 (в районе с. Нарыстау близ границы с Альшеевским районом).

В Кармаскалинском районе открыто движение по дороге Кармаскалы — Адзитарово — а/д Давлеканово — Толбазы км 51+700 — км 52+200 (близ н.п. Староянбеково).

Ведется дежурство дорожных служб. Единый телефон вызова экстренных служб — 112. Круглосуточная диспетчерская Управления дорожного хозяйства РБ: 8-927-955-11-00.

 

ИА «Башинформ»

Теги: ограничение движения
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