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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Городские пространства Башкирии вошли в перечень лучших практик России в 2020 году

ПОЛИТИКА
Фото: пресс-служба Главы РБ

Фото: пресс-служба Главы РБ

Примеры благоустройства городских пространств Башкирии вошли в Федеральный реестр лучших практик (проектов) по благоустройству, реализованных в субъектах Российской Федерации в 2020 году. Это сквер «Дубки» с фонтаном «Танцующие журавли», уфимский парк «Первомайский» и набережная озера Полуденка в Нефтекамске. Об этом на своих страницах в соцсетях сообщил глава республики Радий Хабиров.

«Перечень этот каждый год утверждается приказом министерства строительства и ЖКХ РФ. Попадание в него по конкурсу. Это высочайшая оценка труда всей нашей команды по благоустройству городов и районов. Темпы этой работы мы будем наращивать», — подчеркнул глава.

Радий Хабиров отметил, что мечтает о том, чтобы таких объектов было много и были они в каждом нашем районе, в каждом селе и городе.

 

ИА «Башинформ»

Теги: благоустройство
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