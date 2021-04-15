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Следователи заинтересовались конфликтом между педагогом и учеником в школе Белорецка

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

Следователи заинтересовались конфликтом между педагогом и учеником в школе Белорецка Фото: Ксения Калинина

Следственное управление Башкирии ходатайствует о передаче из органов внутренних дел материалов проверки по сообщению о применении учителем школы в Белорецке запрещенных законом методов воспитания в отношении ученика.

Из СМИ следователи выявили сообщение о том, что в одной из школ Белорецка учитель во время урока ударила четвероклассника рукой по голове. В итоге, у ребенка было диагностировано сотрясение мозга.

«По данному факту Белорецким межрайонным следственным отделом направлено ходатайство прокурору района о передаче материалов по вышеуказанному факту из органов внутренних дел для проведения дальнейшей доследственной проверки в следственном отделе», — сообщили в СКР по РБ.

По данным пресс-службы МВД РБ, правоохранительными органами зарегистрировано заявление от родителей школьника. Выдано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы.

 

ИА «Башинформ»

Теги: СКР по РБ
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