В Башкирии начался пожароопасный сезон

В лесах Башкирии объявили пожароопасный сезон.

Как сообщает региональный Минлесхоз, в связи со сходом снега и установлением теплой погоды, в лесах в этот период повышается опасность возникновения пожаров.

В связи с этим запрещается пользоваться открытым огнем; бросать горящие спички, окурки; оставлять промасленный или пропитанный горючими веществами обтирочный материал; оставлять бутылки или осколки стекла, так как они способны сработать как зажигательные линзы; выжигать траву под деревьями, на лесных полянах, прогалинах, а также стерню на полях, в лесу; разводить костры в хвойных молодняках, на торфяниках, лесосеках, в местах с сухой травой, под кронами деревьев, а также на участках поврежденного леса.

Нарушения этих правил караются существенными штрафами от 1,5 тысяч до 200 тысяч рублей.

За выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов штраф от 3 до 250 тысяч рублей.

В пресс-службе лесного ведомства сообщили, что на территории республики произошло увеличение количества и площадей термоточек, идентифицированных Региональной диспетчерской службой (РДС) Минлесхоза РБ как действующие на землях сельхозназначения и иных категориях земель, расположенных на территориях муниципальных районов.

В связи с этим Минлесхоз РБ рекомендует администрациям муниципальных районов, предприятиям и организациям, жителям обеспечить соблюдение противопожарных правил.

О фактах обнаружения лесных пожаров, нарушений лесного законодательства необходимо передавать информацию в Региональную диспетчерскую службу Министерства лесного хозяйства Республики Башкортостан по круглосуточному телефону: 8 (347) 218-14-14 и по телефону прямой линии лесной охраны: 8-800-100-94-00.