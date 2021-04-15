Замглавы мэрии Уфы Алина Сулейманова покидает свой пост

Заместитель главы администрации Уфы Алина Сулейманова покидает свой пост. Об этом она 15 апреля сообщила на своей странице в «Фейсбуке».

«Меня многие спрашивают: правда ли, что я ухожу из мэрии. Правда. Сегодня я могу сказать об этом открыто. Мой гештальт закрыт. Отложенные проекты во времени завершены. Во вторник мой последний рабочий день в должности замглавы администрации Уфы по социальным вопросам», — написала она.

Как пояснила агентству «Башинформ» Алина Сулейманова, это решение было взвешенным, обдуманным. Что касается нового места работы, то пока эту информацию собеседница раскрывать не стала, намекнув, что, возможно, напишет об этом в соцсетях.

О том, что Алина Сулейманова займет пост вице-мэра города Уфы стало известно в декабре 2018 года. Тогда она сдала депутатский мандат по восьмому избирательному округу Ленинского района Уфы.

Справка

Сулейманова Алина Наильевна — известный тележурналист, директор телекомпании «Вся Уфа», депутат Горсовета IV созыва. Родилась в 1976 году в Уфе, в 1998 году с отличием окончила факультет журналистики БашГУ. Трудовую деятельность начала в 1994 году на башкирском телевидении в должности корреспондента. Весной 1996 года в Грозном была награждена Почетной грамотой Внутренних войск МВД РФ за объективное освещение событий в зоне чеченского конфликта и патриотическое воспитание молодежи.

В 2002-2006 годы Алина Сулейманова работала преподавателем кафедры социологии в Уфимской государственной академии сервиса по специальности «журналистика». В 2012 году за фильм «Из пункта А в пункт Б» стала обладателем бронзового Орфея. В том же году ей было вручено Благодарственное письмо Президента РФ Владимира Путина. Является членом регионального штаба Общероссийского народного фронта. В 2015 году была назначена директором телекомпании «Вся Уфа».