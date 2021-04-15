Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 75.68 ↓

EUR 90.53 ↑

15 апреля Четверг

Уфа   °

Молния
Паводок на 15 апреля: уровень р. Белая у г. Уфы 516 см (+35), р. Уфы у п. Шакша 456 см (+23), р. Демы у д. Бочкаревки 455 см (-38)
До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Замглавы мэрии Уфы Алина Сулейманова покидает свой пост

ПОЛИТИКА

Заместитель главы администрации Уфы Алина Сулейманова покидает свой пост. Об этом она 15 апреля сообщила на своей странице в «Фейсбуке».

«Меня многие спрашивают: правда ли, что я ухожу из мэрии. Правда. Сегодня я могу сказать об этом открыто. Мой гештальт закрыт. Отложенные проекты во времени завершены. Во вторник мой последний рабочий день в должности замглавы администрации Уфы по социальным вопросам», — написала она.

Как пояснила агентству «Башинформ» Алина Сулейманова, это решение было взвешенным, обдуманным. Что касается нового места работы, то пока эту информацию собеседница раскрывать не стала, намекнув, что, возможно, напишет об этом в соцсетях.

О том, что Алина Сулейманова займет пост вице-мэра города Уфы стало известно в декабре 2018 года. Тогда она сдала депутатский мандат по восьмому избирательному округу Ленинского района Уфы.

Справка

Сулейманова Алина Наильевна — известный тележурналист, директор телекомпании «Вся Уфа», депутат Горсовета IV созыва. Родилась в 1976 году в Уфе, в 1998 году с отличием окончила факультет журналистики БашГУ. Трудовую деятельность начала в 1994 году на башкирском телевидении в должности корреспондента. Весной 1996 года в Грозном была награждена Почетной грамотой Внутренних войск МВД РФ за объективное освещение событий в зоне чеченского конфликта и патриотическое воспитание молодежи.

В 2002-2006 годы Алина Сулейманова работала преподавателем кафедры социологии в Уфимской государственной академии сервиса по специальности «журналистика». В 2012 году за фильм «Из пункта А в пункт Б» стала обладателем бронзового Орфея. В том же году ей было вручено Благодарственное письмо Президента РФ Владимира Путина. Является членом регионального штаба Общероссийского народного фронта. В 2015 году была назначена директором телекомпании «Вся Уфа».

 

ИА «Башинформ»

Теги: кадры, мэрия
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
Рожденный в неволе: молодая уфимка с 6-месячным малышом ждут в СИЗО решения суда
22-летняя жительница Уфы Валерия Шагиева находится в местах лишения свободы один год и один месяц за грабеж. Только вот отбывает наказание она не одна. С
Жители Башкирии смогут проверить количество антител после вакцинации от COVID-19
Лаборатория «Гемотест» приглашает жителей Башкортостана проверить у себя наличие антител после прививки от COVID-19 с помощью специального анализа. До
Завтра 11-классники всей страны напишут итоговое сочинение
В четверг, 15 апреля, одиннадцатиклассники всей страны напишут итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к государственной итоговой аттестации.
В Башкирии отменен обязательный режим самоизоляции для людей старше 65 лет
Глава Башкирии Радий Хабиров внес изменения в указ о режиме «Повышенная готовность» в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. В официальн
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть