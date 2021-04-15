Фото: Валерий Шахов В Башкирии за продажу энергетиков детям штрафы могут составить до 200 тысяч рублей Фото: Валерий Шахов

На пленарном заседании Госсобрания 22 апреля депутаты примут закон о введении административной ответственности за нарушение ограничений в сфере продажи безалкогольных тонизирующих напитков. Розничная продажа безалкогольного тонизирующего напитка несовершеннолетнему, а также его продажа в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в организациях отдыха детей и их оздоровления, в медицинских организациях, в физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружениях повлечет за собой наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц – от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц – от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.

Штрафы за повторное правонарушение будут выше: для граждан – от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; для должностных лиц – от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей; для юридических лиц – от двухсот тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей.

По словам спикера парламента Константина Толкачева, данный законопроект, как и принятый ранее закон, направлен на сохранение здоровья детей.

«К сожалению, подростки зачастую употребляют энергетики бесконтрольно и мало задумываются о последствиях. Между тем регулярное употребление большого количества таких напитков может навредить как физическому, так и психическому здоровью. Ребенок может «заработать» себе проблемы с сердечной-сосудистой, пищеварительной, нервной системой. Со временем употребление тонизирующих веществ может привести к развитию у ребенка депрессивного состояния. Разумные ограничения в отношении такой продукции необходимы», — отметил Константин Толкачев.