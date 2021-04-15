Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии за сутки зарегистрирован 101 случай заболевания коронавирусом Фото: ИА «Башинформ»

В республике суточный прирост заболевших COVID-19 составил 101 человек. Такие данные опубликовал оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Общее число заразившихся составило 33 904 человека. В стационарах лечатся 182 пациента, 36 из них — в тяжелом состоянии, девять человек подключены к аппаратам ИВЛ.

Три человека скончались от COVID-19 за прошедшие сутки. Количество умерших от коронавируса в регионе — 409.

За сутки также выявили 78 случаев внебольничной пневмонии.