Фото: Ксения Калинина В Башкирии прогнозируется аномально жаркая погода Фото: Ксения Калинина

МЧС Башкирии предупреждает об опасном явлении: местами по региону сохранится аномально жаркая погода со средней температурой воздуха на 7-10 градусов выше нормы. Кроме того, на отдельных участках автодорог ночью и утром видимость в тумане составит 500 м и менее.

По данным синоптиков, с 20.00 15 апреля по 20.00 16 апреля ожидается переменная облачность. Без существенных осадков, днем в отдельных северных районах небольшой дождь. Ветер южный с переходом на северо-восточный, ночью 1-6 м/с, днем 5-10 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью составит +3,+8 градусов, местами до -3, днем +17,+22, по северу до +13.

В Уфе в этот период также прогнозируется переменная облачность. Без осадков. Ветер южный с переходом на северо-восточный, ночью 1-6 м/с, днем 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит +1,+3, в центре до +8, днем +19,+21.