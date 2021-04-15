Фото: Госкомитет РБ по ЧС В Белорецком районе Башкирии на реке Большой Авзян наблюдается подъем воды Фото: Госкомитет РБ по ЧС

В Белорецком районе Башкирии из-за таяния снега и подъема уровня воды в реке Большой Авзян происходит подтопление придомовых участков. Сообщение о случившемся поступило в Госкомитет РБ по ЧС накануне вечером.

По данным ведомства, сотрудниками противопожарной службы проводится подворовой обход местных жителей. Также на место для оценки обстановки и проведения при необходимости взрывных работ выехали спасатели ЗПСО Белорецка и команда взрывников.

«По оперативной информации, в ночь с 14 на 15 апреля уровень в реке поднялся на 5 см, через насыпь дороги происходит фильтрация воды. Перелива нет», — проинформировали в Госкомитете.

Спасатели продолжают мониторинг обстановки.