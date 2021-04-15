В Башкирии объявили о «перезагрузке» работы Совета по межнациональным отношениям

Фото: Правительство РБ











Фото: Правительство РБ

В правительстве Башкирии прошло заседание обновленного Совета при Главе Республики Башкортостан по межнациональным отношениям под председательством вице-премьера Азата Бадранова. В ходе заседания обсуждались вопросы укрепления общероссийской гражданской идентичности, организации всероссийской переписи населения и необходимости активизации взаимодействия с национально-культурными, диаспоральными организациями и экспертно-научным сообществом по вопросам реализации государственной национальной политики.

По словам Азата Бадранова, в Башкортостане, равно как и в целом в Российской Федерации межнациональное согласие является ключевым фактором внутриполитической стабильности и гражданского единства. Поэтому отрадно, что абсолютно все социологические исследования фиксируют бесспорный факт высокой оценки жителями республики состояния межнациональных отношений в стране. Однако все эти вопросы требуют постоянной и каждодневной работы по гармонизации межнациональных отношений, считает политик.

«В этой связи существует острая необходимость “перезагрузки” работы Совета, созданного еще в 2011 году и выполнявшего роль декоративного и “спящего” института. Кроме того, в правительстве республики намерены пересмотреть подход к работе с лидерами национально-культурных организаций и диаспор, так как к правительству поступают сигналы о недостаточной активности республиканских властей в этом направлении», — отметил вице-премьер.

Заместитель руководителя администрации Главы РБ по внутренней политике Урал Кильсенбаев также подчеркнул, что истинный патриотизм возможен только при уважительном отношении между представителями народов и это особенно актуально для многонационального Башкортостана, где проживают представители более 160 народов. Особое внимание он уделил предстоящей переписи населения, при проведении которой он отметил необходимость неукоснительного соблюдения установок Президента РФ Владимира Путина, основанных на принципе соблюдения конституционного права людей на свободное волеизъявление при определении своей национальности.

«В Башкортостане это право людей будет неукоснительно соблюдаться», — заявил представитель администрации Главы РБ.

Попытки политизации «внешними силами» межнациональных отношений в преддверии переписи населения он назвал контрпродуктивными и не способствующими межнациональному согласию.

Итоги социологических исследований в сфере межнациональных отношений представил директор Центра гуманитарных исследований при Министерстве культуры РБ Марат Марданов. По его словам, формирование российской общегражданской идентичности является одним из приоритетных направлений госпрограмм по национальной политике и мониторинга межнациональных отношений в регионах. Основной показатель общегражданской идентичности в республике – это доля населения, испытывающая духовную связь с гражданами России, измеряемая по методике Федерального агентства по делам национальностей.

Так, в 2017 году этот показатель был на уровне – 70,6%. А в 2020 году доля населения, испытывающего духовную связь с гражданами страны, составила уже – 78,9%. По результатам опроса 83,4% населения республики полагает, что отношения между представителями различных национальностей доброжелательные или нормальные, что доказывает благоприятную ситуацию в этом вопросе в республике. В ходе опроса 88,7% респондентов отметили, что они ни разу не испытывали неприязненное отношение к себе из-за национальности, веры и языка.

«Стабильны в республике и межконфессиональные отношения — 89% опрошенных дали положительную оценку отношениям между представителями различных религий (конфессий) в Башкирии, называя их «спокойными». Это показывает, что уровень межэтнической солидарности в республике достаточно крепок, что не позволяет локальным конфликтам распространиться на нижние этажи общества», — поделился данными ученый.

В настоящий момент межэтнический мир в республике достаточно устойчив, пришли к выводу члены Совета. Это является результатом прежде всего проводимой республиканскими органами власти национальной политики, а также исторического опыта межэтнического взаимодействия, который веками складывался между различными народами, проживающими в регионе.