В Башкирии в рамках проекта «Открой республику» состоится розыгрыш автомобиля и 40 путевок

С 24 по 30 мая в Башкортостане пройдет электронное предварительное голосование по кандидатурам для последующего выдвижения от «Единой России» в Госдуму и уфимский городской Совет. К этому событию проект «Открытая республика» запускает розыгрыш ценных призов среди тех, кто отдаст свой голос за участников. Всего будет разыграно 40 путевок в санатории республики, а также главный приз — автомобиль «Niva Travel».

Чтобы принять участие, необходимо:

С 19 апреля по 28 мая зарегистрироваться на сайте предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от партии «Единая Россия» через свой верифицированный профиль на Госуслугах.

С 24 по 30 мая проголосовать на сайте предварительного голосования.

Каждый проголосовавший на сайте автоматически становится участником розыгрыша. Победителя определит генератор случайных чисел. Процедура будет транслироваться в соцсетях.

Розыгрыш и вручение призов состоится с 1 по 20 июня 2021 года.