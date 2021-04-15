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Госдума приняла предложенный Башкирией закон о внесении изменений в Воздушный кодекс

ПОЛИТИКА
Фото: duma.gov.ru

Госдума приняла предложенный Башкирией закон о внесении изменений в Воздушный кодекс Фото: duma.gov.ru

Депутаты Государственной Думы приняли в окончательном чтении проект федерального закона, вносящего изменения в Воздушный кодекс Российской Федерации и в 18 федеральных законов, относящихся к различным отраслям права.

« С принятием закона устранена правовая коллизия, возникшая в связи с изменением терминологии в федеральном законодательстве, – прокомментировал Председатель Государственного Собрания Константин Толкачев. – Несколько лет назад в юридический оборот был введен термин «образовательные организации», в связи с чем в нормативные правовые акты были внесены соответствующие коррективы. Но в Воздушном кодексе и в восемнадцати федеральных законах сохранился старый, некорректный термин «образовательные учреждения». Возникла необходимость устранить эту коллизию, внести в действующие документы понятия, закрепленные в законе «Об образовании в Российской Федерации», обеспечив таким образом единообразие употребляемых формулировок»

Это не первый законопроект республиканского парламента, предлагающий корректировку терминологии федеральных нормативных актов.

«Все законодательные органы субъектов Российской Федерации работают в едином правовом поле, и мы постоянно следим за изменениями в федеральном законодательстве, – отметил Константин Толкачев. – Базовые понятия должны быть едиными. Различия в основных формулировках могут повлиять на трактовку закона, что негативно скажется на правоприменительной практике. Это недопустимо. Федеральные коллеги поддерживают наши инициативы»

На установление терминологического единообразия направлен еще один законопроект, подготовленный Государственным Собранием, – «О внесении изменений в отдельные федеральные конституционные законы». Он находится на рассмотрении в Государственной Думе.

 

ИА «Башинформ»

Теги: Госдума, Госсобрание РБ
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