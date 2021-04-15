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Паводок на 15 апреля: уровень р. Белая у г. Уфы 516 см (+35), р. Уфы у п. Шакша 456 см (+23), р. Демы у д. Бочкаревки 455 см (-38)
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Внимание! Ожидается резкий подъем уровня воды в реках Уфы

ОБЩЕСТВО
Фото: Валерий Шахов

Внимание! Ожидается резкий подъем уровня воды в реках Уфы Фото: Валерий Шахов

Управление гражданской защиты Уфы опубликовало экстренное предупреждение. По данным ведомства, в связи с увеличением сброса воды через плотину Павловской ГЭС ожидается резкий подъем уровня воды в реках столицы.

«Жителям города следует быть готовыми к возможному ухудшению обстановки и подтоплению территорий. Подготовьте плавсредства, поднимите с нижних этажей на верхние ценные предметы, технику, мебель, продукты питания, создайте запас еды и воды, уберите в герметичную упаковку документы и деньги», — предупредили в пресс-службе ведомства.

В случае экстренной ситуации следует звонить по номеру «112», в Информационно-диспетчерский центр Уфы по номеру: 279-90-00 или в управление гражданской защиты того района, в котором вы проживаете:

УГЗ по Демскому району: тел. 281-13-00;

УГЗ по Кировскому району: тел. 251-88-71 или 251-48-27;

УГЗ по Калининскому району: тел. 216-52-10 или 216-52-11;

УГЗ по Советскому району: тел. 282-30-63 или 223-51-81;

УГЗ по Орджоникидзевскому району: тел. 242-13-15 или 264-72-95;

УГЗ по Ленинскому району: тел. 216-50-24;

УГЗ по Октябрьскому району: тел. 237-98-67 или 237-97-99.

 

ИА «Башинформ»

Теги: УГЗ по Уфе, предупреждение, паводок
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