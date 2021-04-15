Башкирия вошла в Топ-3 регионов, лидирующих по туристическим направлениям среди россиян

Ассоциация туроператоров России (АТОР) составила рейтинг, согласно которому лидирующими туристическими направлениями среди россиян с начала текущего года являются пять регионов. По словам вице-президента АТОР Ильи Уманского, это связано с растущей потребностью россиян в новизне.

«На первом месте — Мурманская область, далее Калининградская область, третье место занял Башкортостан, в пятерку вошли также Дагестан и Северная Осетия. Это рейтинг Топ-5 максимально растущих направлений. Эти направления до этого не были никогда в лидерах», — рассказал Уманский в интервью радиостанции «Вечерняя Москва».

По его мнению, введение ограничений на поездки за рубеж является стимулом для российских туристов ознакомиться с природой и культурой регионов страны и получить новые впечатления.

Любители пляжного отдыха в качестве альтернативы Турции могут отдать предпочтение Черноморскому побережью, считает вице-президент АТОР.

Напомним, 12 апреля вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что Россия ограничивает регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией на период с 15 апреля по 1 июня из-за ухудшения в этих странах ситуации с COVID-19.

О том, в каких направлениях развитие туризма в Башкирии наиболее перспективно, читайте в интервью с председателем Госкомтуризма﻿ республики Эльмирой Тукановой.