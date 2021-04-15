Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 75.68 ↓

EUR 90.53 ↑

15 апреля Четверг

Уфа   °

Молния
Паводок на 15 апреля: уровень р. Белая у г. Уфы 516 см (+35), р. Уфы у п. Шакша 456 см (+23), р. Демы у д. Бочкаревки 455 см (-38)
До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Башкирия вошла в Топ-3 регионов, лидирующих по туристическим направлениям среди россиян

ОБЩЕСТВО

Ассоциация туроператоров России (АТОР) составила рейтинг, согласно которому лидирующими туристическими направлениями среди россиян с начала текущего года являются пять регионов. По словам вице-президента АТОР Ильи Уманского, это связано с растущей потребностью россиян в новизне.

«На первом месте — Мурманская область, далее Калининградская область, третье место занял Башкортостан, в пятерку вошли также Дагестан и Северная Осетия. Это рейтинг Топ-5 максимально растущих направлений. Эти направления до этого не были никогда в лидерах», — рассказал Уманский в интервью радиостанции «Вечерняя Москва».

По его мнению, введение ограничений на поездки за рубеж является стимулом для российских туристов ознакомиться с природой и культурой регионов страны и получить новые впечатления.

Любители пляжного отдыха в качестве альтернативы Турции могут отдать предпочтение Черноморскому побережью, считает вице-президент АТОР.

Напомним, 12 апреля вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что Россия ограничивает регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией на период с 15 апреля по 1 июня из-за ухудшения в этих странах ситуации с COVID-19.

О том, в каких направлениях развитие туризма в Башкирии наиболее перспективно, читайте в интервью с председателем Госкомтуризма﻿ республики Эльмирой Тукановой.

 

ИА «Башинформ»

Теги: Туризм
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
Рожденный в неволе: молодая уфимка с 6-месячным малышом ждут в СИЗО решения суда
22-летняя жительница Уфы Валерия Шагиева находится в местах лишения свободы один год и один месяц за грабеж. Только вот отбывает наказание она не одна. С
Жители Башкирии смогут проверить количество антител после вакцинации от COVID-19
Лаборатория «Гемотест» приглашает жителей Башкортостана проверить у себя наличие антител после прививки от COVID-19 с помощью специального анализа. До
Завтра 11-классники всей страны напишут итоговое сочинение
В четверг, 15 апреля, одиннадцатиклассники всей страны напишут итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к государственной итоговой аттестации.
Сбер запускает мобильное приложение в рамках проекта «Зелёный Марафон»
В рамках проекта «Зелёный Марафон» Сбер запускает одноимённое мобильное приложение. Сервис обещает стать помощником по здоровому и экологичному образу жи
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть