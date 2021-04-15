Фото: Валерий Шахов В Башкирии назвали новые возможные территории подтопления талыми водами Фото: Валерий Шахов

13 сообщений о подтоплении придомовых территорий поступило в Систему-112 от жителей Башкирии за прошедшие сутки. Сегодня на контроле спасателей находятся 149 затопленных участков, сообщил первый заместитель председателя госкомитета республики по ЧС Кирилл Первов.

«Сегодня ночью мы начали следить за ситуацией в селе Нижний Авзян Белорецкого района, где в результате подъема уровня реки Большой Авзян подтоплено четыре территории», — отметил Кирилл Первов.

По словам начальника гидрометцентра Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Анны Козаевой, велика вероятность подтопления территорий в Уфе.

«Выход на пойму уфимских рек произойдет через один метр (600 см). Это много, — заверила спикер брифинга. — При таких показателях вода начинает прибывать на Цыганскую поляну, Кузнецовский затон, Нижегородку».