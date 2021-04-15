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15 апреля Четверг

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Паводок на 14 апреля: уровень р. Белая у г. Уфы 481 см (+65), р. Уфы у п. Шакша 433 см (+35), р. Демы у д. Бочкаревки 483 см (-15)
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В Башгидромете рассказали об особенностях паводка-2021 в сравнении с предыдущими годами

ОБЩЕСТВО
Фото: Валерий Шахов

В Башгидромете рассказали об особенностях паводка-2021 в сравнении с предыдущими годами Фото: Валерий Шахов

В Уфе 15 апреля на брифинге по паводковой ситуации в регионе начальник гидрометцентра Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Анна Козаева рассказала о том, насколько изменилась ситуация с паводком-2021 по сравнению с предыдущими годами.

«Последний серьезный паводок, который мы наблюдали, в чистом виде как паводок, плюс осадки, был у города Уфы с подтоплением в 9 метров (сейчас 6 метров) в 2007 году. Тогда был очень серьезный паводок, было много подтоплений. В 2014 году, в основном, топило от грунтовых вод, когда река идет, давит на грунт, в пойменных участках выходили грунтовые воды, но реки из берегов не выходили. В 2017 году уровень реки Белой у города Уфы был 756 см, то есть превышение над поймой в полтора метра, поэтому тогда тоже было подтоплено достаточное количество домов, территорий», — сообщила Анна Козаева.

В последующие годы таких паводков, которые оказали негативное влияние на территории республики, не было, то есть последние годы были маловодные.

«Но это не говорит о том, что есть какая-то цикличность, что не будет вот таких аномальных, как в этом году, условий погоды. Паводок состоит из трех составляющих: осенних, зимних и весенних процессов. Самый сложный – последний. Мы закладывали среднее состояние весны, и это аномальное тепло, его никто заранее не видел. Мы его увидели только в начале апреля. И 7-го числа был дан доклад на эту аномальную погоду. Но, к сожалению, мы не могли предупредить, в каких именно местах будут заторы. Мы дали заторные явления, их увеличение, но, например, для МЧС важно, на каких участках. Но на каких участках заторы произойдут, спрогнозировать нашими методиками пока невозможно. Тут подход чисто научный, но нет у нас таких возможностей, нет таких моделей – их нет по всей России», — добавила представитель Башгидрометцентра.

Первый заместитель председателя госкомитета республики по ЧС Кирилл Первов добавил, что, действительно, спрогнозировать невозможно, где в тот или иной момент произойдут заторы, но затороопасные участки определяются с учетом рельефа, географии.

«Эти затороопасные участки мы мониторим: где-то с берега, где-то с помощью беспилотников. Работу проводим с учетом тех данных, которые дает Башгидромет», — сказал он.

Анна Козаева добавила, что реки, погода – непредсказуемы, и предсказать при нынешних современных технологиях, где могут возникать заторы, нельзя.

 

ИА «Башинформ»

Теги: паводок
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