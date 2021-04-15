Фото: ИА «Башинформ» В апреле на территории Башкирии аномально теплой погоды больше не ожидается Фото: ИА «Башинформ»

16 апреля к Башкирии вплотную подойдет холодный фронт. По словам начальника гидрометцентра Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Анны Козаевой, начнется снижение температуры и осадки. Дожди прогнозируются местами и небольшие.

«Ночная температура в субботу, 17 апреля, будет варьироваться от 0 до +5, днем +10,+15. В воскресенье ожидается очередное понижение +8,+13 и самые холодные дни — это 19 и 20 апреля, когда дневная температура воздуха не будет превышать +3,+8 градусов», — рассказала на ежедневном брифинге о паводковой ситуации в республике синоптик.

По словам Анны Козаевой, аномальные теплые апрельские дни остались позади. На следующей неделе антициклон начнет давление и температура воздуха войдет в апрельскую климатическую норму: +10, +15 градусов — днем, +3 — ночью.