Две девушки из Башкирии вошли в топ-12 самых красивых студенток России

Прямая трансляция финального гала-шоу будет доступна в официальном аккаунте Программы поддержки и развития студенческого творчества « Российская студенческая весна » в социальной сети «ВКонтакте».

В финальных испытаниях красавиц ждал фотоэтап, орфографический диктант, подготовленный по стандартам «Тотального диктанта», литературный тест на знание произведений русских и зарубежных классиков, самопрезентация, итоговое дефиле.

Две представительницы башкирских вузов прошли в число 12-ти суперфиналисток конкурса «Краса студенчества России». Анастасия Проломова (УГАТУ) и Нурия Бакирова (УГНТУ) примут участие в гала-шоу, которое запланировано на 15 апреля.

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