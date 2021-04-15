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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Две девушки из Башкирии вошли в топ-12 самых красивых студенток России

ОБЩЕСТВО

Две представительницы башкирских вузов прошли в число 12-ти суперфиналисток конкурса «Краса студенчества России». Анастасия Проломова (УГАТУ) и Нурия Бакирова (УГНТУ) примут участие в гала-шоу, которое запланировано на 15 апреля.

В финальных испытаниях красавиц ждал фотоэтап, орфографический диктант, подготовленный по стандартам «Тотального диктанта», литературный тест на знание произведений русских и зарубежных классиков, самопрезентация, итоговое дефиле.

Прямая трансляция финального гала-шоу будет доступна в официальном аккаунте Программы поддержки и развития студенческого творчества «Российская студенческая весна» в социальной сети «ВКонтакте».

 

ИА «Башинформ»

Теги: Краса студенчества России
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