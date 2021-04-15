Фото: администрация Уфы В Уфе из-за паводка введен режим повышенной готовности Фото: администрация Уфы

Глава уфимской администрации Сергей Греков подписал распоряжение о введении в городе режима «Повышенная готовность». Документ вступил в силу с 14 апреля. Особый режим введен из-за паводковой ситуации и действует для органов управления и сил территориального звена столицы Башкирской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, режим будет действовать до соответствующего постановления об отмене.

Напомним, что уфимцам и другим жителям республики при резком подъеме уровня воды рек необходимо сообщить об этом спасателям по телефону 112 и постараться самостоятельно покинуть зону подтопления.