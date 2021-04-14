В Дуванском районе Башкирии волонтеры помогли пострадавшим от паводка

В Башкирии волонтеры оказали помощь пострадавшим от паводка жителям села Месягутово Дуванского района Башкирии. В рамках акции «Стоп, затоп» жители 65 домов, пострадавшие от паводка, получили продукты, хозтовары, средства личной гигиены и питьевую воду.

Помощь в закупке необходимых товаров оказал член Общественной палаты РБ, предприниматель Евгений Мельников. Разнес по домам продукты волонтер «Единой России» Раиль Адиятуллин.

«Присоединился к акции, потому что не могу оставаться в стороне в тот момент, когда людям нужна помощь. Приобрел продукты первой необходимости для 35 семей, которые пострадали от ужасного стихийного бедствия», — прокомментировал Евгений Мельников.

В настоящее время вода уже отступает, большинство людей вернулись в свои дома. Теперь им предстоит откачивать воду из погребов, просушивать жилье и вещи, которые удалось спасти.

«Большинство просит помочь с мебелью, так как не все удастся восстановить после затопления. Кроме раздачи продуктовых наборов волонтёры могут перенести вещи и оказать другую помощь, которая требуется людям», — рассказал Раиль Адиятуллин.

Во время обхода домов была выявлена одиноко проживающая пенсионерка. Шефство над ней возьмет местный штаб проекта «Наша забота».

В случае необходимости помощи в связи с паводком можно обратиться по бесплатному номеру колл-центра: 8-800-201-89-03.