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В Башкирии ученым на спасение уникальных лиственниц требуется 650 тысяч рублей

ОБЩЕСТВО

Ученые и общественники собирают 650 тысяч рублей для восстановления кудрявых лиственниц в деревне Кужаново Абзелиловского района Башкирии.

Напомним, в прошлом году неизвестные злоумышленники подпилили стволы всех 11 уникальных деревьев.

Директор Института биологии УФИЦ РАН, доктор биологических наук, председатель Общественного совета при Минэкологии РБ Василий Мартыненко убежден, что деревья нужно попытаться спасти, несмотря на то, что шансы на восстановление невелики.

«Деревья повредили больные люди, которые совершили преступление умышленно. Они не свалили их, а сделали так, чтобы деревья медленно умирали. Аналогичный случай произошел 11 лет назад там же, в Зауралье, где неизвестные разбили священные камни мингиры», — говорит ученый.

Как пережили деревья зиму, станет понятно в ближайшие дни, когда появятся почки. Важно то, что за зимнее время ни одно дерево не упало, несмотря на сильные ветра: их спасли подпорки, которые были сделаны добровольцами.

Группа ученых разработала план попытки спасения лиственниц. Они попытаются трансплантировать ткани от других лиственниц (обыкновенных, не мутировавших), чуть позже соберут семена и посеют.

Уникальность кужановских лиственниц в мутации, которая предполагает не одну, а несколько вершин, в результате чего у деревьев кубообразная или шарообразная крона.

На Урале всего 20 таких деревьев, все они рассредоточены по территории, и только в Абзелиловском районе выросли компактно.

Опыт трансплантации тканей на молодых деревцах известен, на деревьях более 100 лет такой опыт нигде не проводился. Чтобы снизить нагрузку на крону, будут срезать высыхающие ветви, а корни подкармливать, чтобы стимулировать работу системы питания.

Сохранившиеся деревья обработают химикатами от лиственничной моли. Она откладывает личинки в семена, что приносит значительный ущерб: лишь одно семечко из тысячи сможет взойти.

Ученые ожидают, что если деревья выжили, но сильно повредились, будет большой урожай семян.

«Природой так заложено, что дерево, умирая, в последний год своей жизни дает огромный урожай. Это ярко наблюдается на примере яблонь. Семена будут высевать в питомниках, в школьных лесничествах, ботанических садах. Через два-три года ученые смогут оценить сеянцы», — сказал Василий Мартыненко.

В целом, обыкновенная лиственница за год может вырасти на 30 см, чем старше дерево, тем медленнее растет. В случае с мутировавшими деревьями ежегодно побеги прирастали в среднем на 10-15 сантиметров.

Василий Мартыненко подчеркивает, что ученые и волонтеры будут работать бесплатно, однако нужны средства на их проезд, питание и жилье, а также аренду спецтехники и оплату бензина и электричества, покупку химикатов и стимуляторов роста.

«Мы обратились в Минэкологии Башкирии за помощью, однако затраты на восстановление лиственниц — это нецелевые расходы, поэтому в министерстве отказались. Решили, что будем собирать средства от неравнодушных жителей республики на карту председателя Абзелиловского отделения Русского географического общества Ильдара Хабирова. Все выписки с зачислениями и расходами опубликуем», — сказал Василий Мартыненко.

30 октября 2020 года стало известно о сильном повреждении бензопилой всех 11 кужановских лиственниц в урочище Ултык-Карагас у подножья хребта Крыктытау – государственного памятника природы Башкортостана. С утра 31 октября 2020 года началась работа по спасению повреждённых деревьев. Стволы закрепили корсетами из досок и тросовыми растяжками. Пропилы, глубина которых достигает 15 см, заделали садовым варом. Помощь оказывали волонтёры из Магнитогорска и соседних населённых пунктов, учёные Уфы и Санкт-Петербурга.

 

Розалия Валеева

Теги: кудрявые лиственницы
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