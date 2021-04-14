Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 77.25 ↓

EUR 91.91 ↑

14 апреля Среда

Уфа   °

Молния
Паводок на 14 апреля: уровень р. Белая у г. Уфы 481 см (+65), р. Уфы у п. Шакша 433 см (+35), р. Демы у д. Бочкаревки 483 см (-15)
До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии жители затопленных домов могут рассчитывать на нематериальную помощь

ОБЩЕСТВО

Жители подтопленных районов Башкирии могут рассчитывать на помощь волонтеров и местных администраций. Однако денежная компенсация пострадавшим не положена.

Об этом сообщила во время брифинга, посвященного прохождению паводка, начальник Управления Главы Республики Башкортостан по социальным коммуникациям Елена Прочаковская.

«Материальная компенсация законодательством не предусмотрена, но наш принцип – «своих не бросаем». Помощь жителям оказывают волонтерские движения, Главное управление МЧС России, Госкомитет республики по чрезвычайным ситуациям, администрации районов», — сказала она.
В муниципалитетах помогут с откачкой воды из домов, подвозом чистой воды и еды, а также, при необходимости, перевозкой маломобильных граждан в стационары.

По состоянию на 14 апреля на контроле в связи с подтоплением находятся 19 ситуаций на территории 13 муниципальных образований, 31 жилой дом, 272 придомовых участка, 11 автомобильных дорог и 2 моста. Всего в подтопленных жилых домах проживают 566 человек (из них 73 ребёнка).

В том случае, если возникает необходимость в эвакуации населения, спасатели готовы оказать помощь и перевозку жителей.

В республике в готовности 425 пунктов временного размещения, вместимостью свыше 94 тысяч человек.

При необходимости спасатели задействуют пять тысяч единиц техники и более 20 тысяч человек личного состава.

 

ИА «Башинформ»

Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
Жительница Башкирии, потерявшая ребенка в роддоме: «Дело пытаются замять»
Жительница Салавата — хореограф Алена Лаврикова — придала огласке историю гибели своего не рожденного сына. Как информировало агентство «Башинформ», этим
Каждая шестая бизнес-карта Сбера в Республике Башкортостан открыта без пластика
Башкирское отделение Сбербанка выдало предпринимателям и юридическим лицам республики более 27 тысяч бизнес-карт. Каждая шестая карта была оформлена клие
В Башкирии прогнозируется аномально жаркая погода
Госкомитет Башкирии по ЧС предупреждает жителей республики об аномальной жаре. По данным ведомства, 13 апреля местами по республике сохранится аномально
В Башкирии двое маленьких братьев чудом выжили при серьезном ДТП
Двухлетний и четырехлетний мальчики чудом выжили после опрокидывания автомобиля. Как сообщили в региональной ГИБДД, 12 апреля два маленьких брата вместе
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть