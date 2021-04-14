В Башкирии жители затопленных домов могут рассчитывать на нематериальную помощь

Жители подтопленных районов Башкирии могут рассчитывать на помощь волонтеров и местных администраций. Однако денежная компенсация пострадавшим не положена.

Об этом сообщила во время брифинга, посвященного прохождению паводка, начальник Управления Главы Республики Башкортостан по социальным коммуникациям Елена Прочаковская.

«Материальная компенсация законодательством не предусмотрена, но наш принцип – «своих не бросаем». Помощь жителям оказывают волонтерские движения, Главное управление МЧС России, Госкомитет республики по чрезвычайным ситуациям, администрации районов», — сказала она.

В муниципалитетах помогут с откачкой воды из домов, подвозом чистой воды и еды, а также, при необходимости, перевозкой маломобильных граждан в стационары.

По состоянию на 14 апреля на контроле в связи с подтоплением находятся 19 ситуаций на территории 13 муниципальных образований, 31 жилой дом, 272 придомовых участка, 11 автомобильных дорог и 2 моста. Всего в подтопленных жилых домах проживают 566 человек (из них 73 ребёнка).

В том случае, если возникает необходимость в эвакуации населения, спасатели готовы оказать помощь и перевозку жителей.

В республике в готовности 425 пунктов временного размещения, вместимостью свыше 94 тысяч человек.

При необходимости спасатели задействуют пять тысяч единиц техники и более 20 тысяч человек личного состава.