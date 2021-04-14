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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Завтра 11-классники всей страны напишут итоговое сочинение

ОБЩЕСТВО

В четверг, 15 апреля, одиннадцатиклассники всей страны напишут итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к государственной итоговой аттестации. По данным Минобразования республики, в этом году заявления на участие в испытаниях подали 17786 человек.

Известен также список направлений тем итогового сочинения: «Забвению не подлежит», «Я и другие», «Время перемен», «Разговор с собой», «Между прошлым и будущим: портрет моего поколения».

Комплекты тем итогового сочинения (тексты для итогового изложения) доставляются в день проведения итогового сочинения (изложения). Экзаменационные темы станут известны за 15 минут до начала итогового сочинения в день проведения. Их будет пять на выбор, по одному к каждому направлению.

Результатом итогового сочинения является «зачет» или «незачет».

Во время проведения итогового сочинения на рабочем столе участников помимо бланка регистрации и бланков записи могут находиться:

— ручка (гелевая или капиллярная с чернилами черного цвета);

— документ, удостоверяющий личность;

— орфографический словарь для участников итогового сочинения (орфографический и толковый словари для участников итогового изложения), выданный по месту проведения итогового сочинения (изложения);

— листы бумаги для черновиков, выданные по месту проведения итогового сочинения (изложения);

— лекарства и питание (при необходимости);

— специальные технические средства (для участников итогового сочинения (изложения) с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов) (при необходимости).

В день проведения итогового сочинения участникам запрещается иметь при себе средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации.

Нарушители установленных требований удаляются с экзамена членом комиссии по проведению итогового сочинения в образовательной организации или членом комиссии по проведению итогового сочинения в месте, определенном Минобрнауки РБ.

Напомним, резервными днями для сдачи итогового сочинения определены 5 и 19 мая. Воспользоваться дополнительными сроками могут учащиеся, получившие «незачет» или пропустившие основной срок по уважительной причине (подтверждается документально).

 

ИА «Башинформ»

Теги: итоговое сочинение
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