Фото: Олег Яровиков В МЧС Башкирии сообщили об аномальной жаре 15 апреля Фото: Олег Яровиков

В МЧС Башкирии предупредили жителей об аномально жаркой погоде со средней температурой воздуха на 7-10 градусов выше нормы. По данным ведомства, в четверг, 15 апреля, в целом по республике ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер южный, юго-восточный 2-7 м/с, днем порывы до 12 м/с. Температура воздуха ночью +2, +7, по юго-востоку до -3, днем +17, +22. На отдельных участках автодорог утром возможен туман, видимость 500-1000 м.

Жаркая, более характерная для первой декады мая, погода сохранится в регионе ненадолго, прогнозируют синоптики. Уже в эти выходные северный холод начнет оттеснять тепло на юг. Через территорию республики пройдет холодный фронт, который понизит температуру воздуха ночью до -2, +3, днем до +5, +10. Местами пройдут небольшие дожди, ночью со снегом. В понедельник, 19 апреля, ночные температуры воздуха понизятся до 0, -6, дневные – до +3, +8. Среднесуточные температуры воздуха достигнут 0, +3, что уже ниже нормы на 1-2 градуса, сообщается на сайте Башгидромета.