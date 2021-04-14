И.о. министра транспорта Башкирии оценил шансы снижения смертности на дорогах республики

Исполняющий обязанности министра транспорта Башкирии Виктор Жульков на пресс-конференции в агентстве «Башинформ» прокомментировал планы по снижению смертности на дорогах в республике.

Ранее сообщалось, что Глава региона Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве поручил снизить количество погибших в ДТП, чтобы этот показатель не превышал 400 человек в год. К 2030 году в республике количество погибших в ДТП не должно превышать 160 человек в год, в 2020 году эта цифра составила 404 человека.

По словам и.о. министра транспорта Башкирии, «не все зависит от дорожников», часто в авариях виноваты сами водители. Он отметил, что расширение трасс на некоторых объектах сделать невозможно, и узкие дороги — не всегда причина аварии. Зачастую техническое состояние автомобиля становится одним из факторов печальной статистики. Также причинами ДТП являются вождение в пьяном виде, обгон в неположенном месте, столкновения с животными, отметил чиновник.

«Мы принимаем меры, у нас есть программа по безопасности дорог, установке разметки, светофоров, ограждений, но не все зависит от нас, от дорожников. Например, федеральные трассы М-5 и М-7, направление Уфа – Оренбург. За последние пять лет дорога Уфа – Оренбург была капитально отремонтирована, теперь по ней можно спокойно ехать, с определенной скоростью. Но получается, что чем лучше дорога, тем быстрее мы гоним. В итоге случаются ДТП. То есть тут есть человеческий фактор. Если у машины лопнуло заднее колесо, разве дорожники виноваты? Это состояние автотранспорта», – сказал Виктор Жульков.