В Архангельском районе Башкирии жильцам 16 домов удалось избежать подтопления
В Архангельском районе Башкирии жильцам 16 домов удалось избежать подтопления Фото: Госкомитет РБ по ЧС
В Архангельском районе Башкирии на реке Инзер около села Узунларово образовался ледовый затор, в зоне возможного подтопления оказались 16 домов. Для уточнения и сбора информации на место затора 13 апреля были направлены операторы беспилотного летательного аппарата регионального Госкомитета по ЧС.
На место затора также выезжали сотрудники Госкомитета, спасатели и команда взрывников.
«За ночь затор ушел. Затопленные придомовые территории отсутствуют. Продолжается мониторинг обстановки с помощью беспилотника», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее председатель Госкомитета РБ по ЧС сообщил о сложной фазе паводковой обстановки в Башкирии из-за подъема воды в реках Белой, Деме и Уфе.