Фото: Госкомитет РБ по ЧС В Архангельском районе Башкирии жильцам 16 домов удалось избежать подтопления Фото: Госкомитет РБ по ЧС

В Архангельском районе Башкирии на реке Инзер около села Узунларово образовался ледовый затор, в зоне возможного подтопления оказались 16 домов. Для уточнения и сбора информации на место затора 13 апреля были направлены операторы беспилотного летательного аппарата регионального Госкомитета по ЧС.

На место затора также выезжали сотрудники Госкомитета, спасатели и команда взрывников.

«За ночь затор ушел. Затопленные придомовые территории отсутствуют. Продолжается мониторинг обстановки с помощью беспилотника», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее председатель Госкомитета РБ по ЧС сообщил о сложной фазе паводковой обстановки в Башкирии из-за подъема воды в реках Белой, Деме и Уфе.