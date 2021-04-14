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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов решил избраться депутатом Госдумы

ПОЛИТИКА
Фото: пресс-служба регионального отделения "Единой России"

Главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов решил избраться депутатом Госдумы Фото: пресс-служба регионального отделения "Единой России"

Начальник управления ГИБДД МВД по Башкортостану Динар Гильмутдинов подал документы на участие в предварительном голосовании «Единой России». Начальник Госавтоинспекции намерен присоединиться к предвыборной гонке за депутатское место в парламенте страны.

«Участие в предварительном голосовании поможет мне понять уровень доверия жителей. Я хорошо знаю республику – проехал не одну тысячу километров по дорогам Башкортостана. Если население мне доверит и проголосует, то я намерен продолжить борьбу за место в Госдуме», — прокомментировал свое решение Динар Гильмутдинов.

На данный момент для участия в праймериз зарегистрировано 59 человек, из которых 27% — молодые люди в возрасте от 21 до 35 лет. Основной костяк составляют люди в возрасте от 36 до 50 лет – 44%, 51-65 лет – 2% и еще 7% участников в возрасте 65+. Большинство предпочитает сдавать документы лично – 68%, а услугами онлайн подачи воспользовались около трети.

Мужчины традиционно проявляют больший интерес к выборам — среди участников процедуры женщин только 31%. С учетом прошедшего года резко возрос интерес к волонтерской деятельности. Так, в числе участников предварительного голосования на данный момент 20% — волонтеры. Работники сферы образования, науки, культуры, спорта составляют 27%.

Напомним, в Башкортостане продолжается приём заявок на участие в предварительном голосовании по отбору кандидатур в депутаты Госдумы. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте процедуры предварительного голосования, либо обратиться в региональный оргкомитет, расположенный по адресу: г. Уфа, ул. Цюрупы, 17 Здесь, на первом этаже в кабинете №10, ведется приём документов. Время работы приемной комиссии — с 9 до 18 часов с перерывом с 13 до 14 часов. В выходные и праздничные дни прием документов не проводится.

С 6 апреля по 15 мая проводятся онлайн-дебаты. Предварительное голосование состоится в электронной форме с 24 по 30 мая с авторизацией пользователей через портал Госуслуг. 1 июня будут объявлены его результаты.

 

ИА «Башинформ»

Теги: Праймериз Единая Россия
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