Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РБ Башкирию ожидает очень сложная фаза по паводку — Госкомитет по ЧС Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РБ

Башкирию ожидает очень сложная фаза по паводку. Это когда три крупные реки — Уфа, Белая и Дема начнут подниматься, сообщил 14 апреля на брифинге по паводковой ситуации в республике председатель Госкомитета РБ по ЧС Фарит Гумеров.

«Подъем уровня воды в реках Уфе и Белой сдерживается благодаря крупным гидротехническим сооружениям. Пока нет тех значительных подъемов, которые ожидаются. Но Дема уже показывает свой характер – ожидаем подъема воды. Нужно быть готовыми к этому жителям нижней части Демы – Лекаревка, Глумилино, улица Новгородская, садовые товарищества «Черноозерский кордон», «Золотая рыбка», «Демский кордон». Начнутся подтопления», — сказал руководитель ведомства.

Он добавил, что горные реки проходят свои максимумы, затем принимает эстафету Дема, потом река Белая.

«На спокойные прогнозы синоптиков наложилось весеннее дружное потепление, соответственно, у нас произошло резкое подтопление талыми водами. После этого эстафетная палочка была передана степным рекам. И за два дня горные реки также показали свой нрав. И, самое интересное, мы увидели, что надо было быть готовыми к любому сценарию. Некоторое успокоение, которое у нас было – оно было не в пользу, но мы сумели оперативно среагировать на новые вызовы», — заявил Фарит Гумеров.

По его словам, тяжелая обстановка складывается на реке Инзер.

«Там находится взрывная группа военных. Они готовы приступить к взрывным работам. Вчера провели взрывные работы на реке Инзер в Белорецком районе. Только с восьмого раза удалось ликвидировать затор и увести угрозу подтопления ближайших населенных пунктов. Готовимся к выезду в Бурзянский район, где на реке Белой также возможны заторы», — заявил Фарит Гумеров.