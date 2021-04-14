В Башкирии затопленным остается 31 жилой дом, повреждены два моста

На территории Башкирии затопленным остается 31 жилой дом. Спасатели следят за ситуацией в 13 муниципалитетах республики. По словам председателя регионального Госкомитета по ЧС Фарита Гумерова, также подтоплены 272 придомовые территории и 11 участков дорог.

«Повреждены два моста в Белебеевском и Миякинском рйонах. Объездные пути имеются», — заверил глава профильного госкомитета на брифинге о паводковой ситуации в Башкирии.

По словам Фарита Гумерова, после того, как уровень воды в реках начнет снижаться, спасатели приступят к восстановительным работам.

В Центр обработки вызовов Системы-112 от жителей республики с начала паводкоопасного периода поступило 1153 обращения о подтоплениях домов, придомовых территорий, подвальных помещений и участков дорог.

Наибольшее количество обращений поступило с территорий:

Уфа – 139;

Уфимский район – 137;

Кармаскалинский район – 54;

Давлекановский район – 51;

Янаульский район – 41;

Мелеузовский район – 41.

Куда обращаться нуждающимся в помощи во время паводка

Колл-центр проекта «Наша забота»: 8-800-201-89-03

Служба спасения — 112

Горячая линия Роспотребнадзора РБ по паводку: 8-800-700-90-30