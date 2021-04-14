В Башкирии запущена акция «Помощь в вакцинации гражданам 65+»

В Башкортостане стартовала акция по помощи в вакцинации гражданам категории 65+. Суть акции в том, что людям пожилого возраста автоволонтеры «Единой России» помогут добраться до поликлиники, чтобы сделать прививку. Об этом сообщил руководитель регионального отделения партии Рустем Ахмадинуров на занятии онлайн-лектория «Единой России», посвящённого Году здоровья и активного долголетия.

Вакцинация на дому в республике пока не проводится, между тем, есть маломобильные граждане, в первую очередь, пожилые, которым трудно самостоятельно добраться до поликлиники. Именно для них и запущена данная акция.

Заявки принимаются по бесплатному номеру колл-центра «Наша Забота» 8-800-201-89-03.

Напомним, лектории проходят по вторникам в 15 часов. Запись трансляции можно посмотреть по ссылке.