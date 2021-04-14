Воду из скважин на подтопляемых территориях пить не рекомендуется - Роспотребнадзор РБ

Специалисты республиканского Управления Роспотребнадзора не рекомендуют пить воду из скважин, находящихся на потенциально подтопляемых территориях Башкирии. По словам начальника отдела по коммунальной гигиене ведомства Ларисы Кильдюшовой, если возникают проблемы с подвозом питьевой воды и с ее качеством, то необходимо обращаться на телефон горячей линии: 8-800-700-90-30.

Сдать воду из питьевых колодцев на пробу можно в филиалах Роспотребнадзора республики в городах Стерлитамак, Нефтекамск, Бирск, Туймазы, Кумертау, Белорецк, селе Дуван.

Отметим, что накануне Глава Башкирии Радий Хабиров на экстренном совещании с главами муниципалитетов поручил строго следить за качеством питьевой воды во время половодья и организовать ее подвоз, где это необходимо.