Три девушки из Башкирии прошли в финал конкурса «Краса студенчества России»







Три студентки из Башкирии представят республику в финале конкурса «Краса студенчества России»-2021. Ксения Кутлыева защищает честь Башгосуниверситета, Нурия Бакирова — Уфимского государственного нефтяного технического университета, а Анастасия Проломова — УГАТУ.

Финальные испытания продлятся до 16 апреля в Архангельске.

В очном финале участниц конкурса ждут новые испытания: самопрезентация, где участницам необходимо оригинально рассказать о себе, своей деятельности и достижениях; орфографический диктант, литературный тест, фотоконкурс, дефиле и творческое выступление.

По итогам конкурсных этапов будет отобрано 12 девушек, которые на гала-шоу 15 апреля в Архангельском театре драмы им. М.В. Ломоносова поборются за корону «Красы студенчества»-2021.

В жюри конкурса входят деятели культуры, спорта и шоу-бизнеса.

Напомним, конкурс красоты среди студенток проводится с 2014 года. В этом году участвуют представительницы высших учебных заведений из 42 регионов страны.