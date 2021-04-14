Фото: ИА «Башинформ» Опубликован прогноз ближайших событий паводка в Башкирии Фото: ИА «Башинформ»

В МЧС Башкирии ожидают некоторое смягчение ситуации с половодьем на территории республики. По данным ведомства, уже завтра ожидается ночное снижение температуры воздуха, переход через 0˚С в сторону отрицательных значений.

«Это поможет сдержать резкие подъемы уровней воды», — уточнили в пресс-службе МЧС республики.

Спасатели говорят, что заторы льда продолжатся при вскрытии горных рек, что может привести к резким подъемам уровня рек. В частности, проблемные участки могут возникнуть в среднем течении реки Ай Дуванского района, на реке Инзер Белорецкого, Архангельского районов, на реке Белой в Бурзянском, Бирском районах, на реке Сим Иглинского района.

Отметим, что в региональном правительстве ежедневно планируют проводить совещания по разрешению ситуации с паводоком-2021.