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Жителям Башкортостана предложили добровольно сдать оружие за вознаграждение

ОБЩЕСТВО

С 12 по 16 апреля Управлением Росгвардии по Республике Башкортостан на территории региона проводится профилактическая операция «Сдай оружие». В ее рамках любой гражданин может сдать в правоохранительные органы незаконно хранящиеся огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества либо взрывные устройства и получить за это денежное вознаграждение.

Добровольная сдача предполагает непривлечение к уголовной или административной ответственности при условии, если с использованием этого оружия не было совершено каких-либо преступлений.

Как сообщили в пресс-службе Росгвардии, на выплату вознаграждений гражданам за добровольно сданное вооружение из республиканского бюджета ежегодно выделяется около 3,6 млн рублей. Жители республики сдают незаконные ружья, пистолеты, порох, боеприпасы и многое другое. Только в текущем году в центр лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Республике Башкортостан поступило более 70 заявлений о сдаче на возмездной основе 71 единицы оружия, свыше 2 тысяч штук боеприпасов, более 1 кг взрывчатых веществ. Общая сумма выплат гражданам составила более миллиона рублей.

Так, житель Чекмагушевского района добровольно сдал нарезное оружие и патроны к нему и получил 27 700 рублей. По 15 тысяч рублей получили жители Хайбуллинского района за нарезное оружие, уфимец за сдачу гладкоствольного оружия «Иж», житель Зилаирского района за сдачу гладкоствольного оружия «ЗК», житель Нуримановского района за сдачу гладкоствольного оружия «Иж-К».

В Межгорье горожанин получил 10 600 рублей вознаграждения от государства за сдачу обреза гладкоствольного оружия и патронов.

Размеры выплат зависят от типа оружия: за единицу гладкоствольного положено 15000 рублей, за нарезное – 20000, сумма за газовые револьверы и пистолеты, огнестрельное оружие ограниченного поражения установлена от 5 до 10 тысяч за единицу. Самодельное оружие, обрезы оцениваются в 15000 рублей. Патроны на нарезное оружие 35 рублей, за гладкоствольное – 20 рублей за штуку, порох оценивается в 400 рублей за 100 грамм, взрывчатые вещества — от 5 до 6 тысяч за 100 грамм.

Сдать оружие можно в любом отделе полиции, написав заявление, предоставив паспортные данные и банковские реквизиты для перечисления денежного вознаграждения. После проверки оружия экспертами-криминалистами техническая комиссия оценит его состояние и определит стоимость. Обычно денежное вознаграждение выплачивается в срок до месяца.

 

ИА «Башинформ»

Теги: Росгвардия
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