В республике продолжается массовая вакцинация от новой коронавирусной инфекции. На 13 апреля прививку сделали 111 483 человека, за последние сутки первым компонентом привились 2 949 жителей региона.

По данным республиканского оперштаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, нарастающим итогом положительный диагноз поставлен 33 703 жителям региона (+102 за сутки).

В Башкирии за последние сутки зарегистрированы два новых случая смерти от COVID-19. Таким образом, общее количество умерших достигло 402.

Еще две жертвы коронавируса зарегистрированы в Башкирии Фото: ИА «Башинформ»

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