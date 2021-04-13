Еще две жертвы коронавируса зарегистрированы в Башкирии
Еще две жертвы коронавируса зарегистрированы в Башкирии Фото: ИА «Башинформ»
В Башкирии за последние сутки зарегистрированы два новых случая смерти от COVID-19. Таким образом, общее количество умерших достигло 402.
По данным республиканского оперштаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, нарастающим итогом положительный диагноз поставлен 33 703 жителям региона (+102 за сутки).
В данный момент носителями вируса являются 3 409 человек.
В республике продолжается массовая вакцинация от новой коронавирусной инфекции. На 13 апреля прививку сделали 111 483 человека, за последние сутки первым компонентом привились 2 949 жителей региона.