Мэр Уфы назначил дополнительный общегородской субботник

Ранее агентство «Башинформ» сообщало , что первый весенний субботник в Уфе прошел 10 апреля. На него вышли более 46 тысяч жителей столицы республики.

«24 апреля мы оставляем, но и 17-го числа тоже проводим», — заявил на городском оперативном совещании Сергей Греков.

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