Мэр Уфы назначил дополнительный общегородской субботник
Мэр Уфы назначил дополнительный общегородской субботник Фото: Валерий Шахов
Глава администрации столицы Башкирии Сергей Греков назначил дополнительный общегородской субботник. По поручению сити-менеджера, он пройдет 17 апреля.
«24 апреля мы оставляем, но и 17-го числа тоже проводим», — заявил на городском оперативном совещании Сергей Греков.
Ранее агентство «Башинформ» сообщало, что первый весенний субботник в Уфе прошел 10 апреля. На него вышли более 46 тысяч жителей столицы республики.