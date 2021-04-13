Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии переместят село на новое место и переселят жителей Фото: ИА «Башинформ»

Село Подольск Хайбуллинского района переместят на другое место. Проект комплексной застройки села и переселение жителей реализуют в рамках разработки Подольского медно-цинкового месторождения.

Сообщается, что для строительства нового микрорайона предварительно подобрали земельный участок, сформировали межведомственную рабочую группу и разработали план-график выполнения работ.

Глава администрации Хайбуллинского района Рустам Шарипов на «Строительном часе» в правительстве рассказал, что на территории в 127 га планируется построить жильё, социальные объекты, инженерные и транспортные сети.

Планировку и межевание территории предполагают начать в 2021 году. «Фактически речь идёт о создании «с нуля» полноценного населённого пункта с современными подходами к жилищному строительству и созданию необходимой инфраструктуры», — отметили в правительстве Башкирии.

Ранее сообщалось, что глава республики Радий Хабиров во время рабочей поездки обсудил с жителями села перспективы переезда.

«В подвешенном состоянии держать вас больше не будем, – отметил глава региона. – Прежде всего надо начинать строительство нового микрорайона. Это главная задача. То, что касается соцкультбыта, дорог, социальных объектов, – здесь мы вместе будем работать в рамках федеральной и республиканской программ. Понимаю, что переезд – большой стресс. Но я лично буду контролировать организацию этого процесса», — сказал он.