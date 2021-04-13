Названа дата начала обработки от клещей, комаров и грызунов скверов и парков Уфы

Скверы, парки, аллеи и другие места массового скопления людей в Уфе начнут обрабатывать от клещей, комаров и грызунов 26 апреля. По словам главного врача Республиканского центра дезинфекции Павла Мочалкина, это произойдет, если позволят погодные условия, то есть не будут прогнозироваться затяжные дожди.

Обработку от клещей планируют завершить к 9 мая, от грызунов – к 31 мая. Павел Мочалкин заверил, что все используемые препараты для дезинфекции безопасны для человека, не летучи и не ядовиты.

Отметим, что ежегодная обработка общественных пространств столицы Башкирии проводится для профилактики геморрагической лихорадки, клещевого энцефалита, боррелиоза.