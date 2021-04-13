Фото: Instagram Жительница Башкирии, потерявшая ребенка в роддоме: «Дело пытаются замять» Фото: Instagram

Жительница Салавата — хореограф Алена Лаврикова — придала огласке историю гибели своего не рожденного сына. Как информировало агентство «Башинформ», этим фактом заинтересовались следственные органы.

Трагическая история продолжилась новым видеообращением девушки, в котором она сообщила об «изменениях» в обменной карте. По ее словам, из медицинской документации пропало последнее КТГ от 31 марта, изменено время обращения в приемный покой, а также появилась запись, что приехала беременная с обильным кровотечением и сильными болями в животе.

«Также написано, что при поступлении ребенок был уже мертв, — рассказала﻿ Алена на своей странице в Instagram. — Некоторые не верят, что со мной произошло, но это так. Мне было сложно об этом писать, и тем более говорить сейчас. Моя беременность протекала идеально. Все было хорошо. Мой малыш родился с весом 3,6 кг, ростом в 54 см – здоровый малыш».

Жительница Салавата также сообщила о том, что ей пишут «комментаторы» негатив, не верят в случившееся, отмечают, что ребенок был уже мертв до того, как девушка приехала в роддом.

«Во-первых, приехав в роддом, я чувствовала шевеление малыша и КТГ в момент приезда и до конца — мне никто не делал. А сильное кровотечение началось только после того, как врач начала делать осмотр. И почему какому-то неподтвержденному комментарию посвящают целый пост в соцсетях, а мою историю пытаются замять и тысячи похожих историй отчаявшихся мамочек в комментариях под моими постами остаются без внимания? — написала Алена. — Прошу, распространите информацию о том, что дело пытаются замять! Я не хочу, чтобы это повторилось с кем-то ещё».

Напомним, девушка считает виновными в гибели своего ребенка врачей роддома города Салавата. По ее словам, вся беременность ее протекала без каких-либо осложнений, легко. Однако, когда у молодой мамы отошли воды, и она приехала в роддом, то, с ее слов, врачи стали суетиться и не знали, что делать.

«Я лежала на столе, истекала кровью, умирал мой ребенок и я», — коротко описала историю Алена.

Как сообщили агентству «Башинформ» в пресс-службе республиканского Минздрава, региональный Следственный комитет по данному факту проводит проверку.

«Будет дана правовая оценка действиям медицинского персонала роддома. Информация администрацией больницы не скрывается. Вся медицинская документация передана для проведения проверки в следственные органы. Была оказана необходимая медицинская помощь, медицинским персоналом приложены все усилия, чтобы спасти ее и ребенка», — уточнила руководитель пресс-службы министерства здравоохранения республики Софья Алешина.