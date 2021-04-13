Фото: Ксения Калинина В Башкирии прогнозируется аномально жаркая погода Фото: Ксения Калинина

Госкомитет Башкирии по ЧС предупреждает жителей республики об аномальной жаре. По данным ведомства, 13 апреля местами по республике сохранится аномально жаркая погода со средней температурой воздуха на 7-10 градусов выше нормы.

В этот день существенных осадков не ожидается. Ветер северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью составит +2,+7 градусов, в горных районах до -3, днем 15-20.