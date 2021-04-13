Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 77.51 ↑

EUR 92.06 ↓

13 апреля Вторник

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии прогнозируется аномально жаркая погода

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

В Башкирии прогнозируется аномально жаркая погода Фото: Ксения Калинина

Госкомитет Башкирии по ЧС предупреждает жителей республики об аномальной жаре. По данным ведомства, 13 апреля местами по республике сохранится аномально жаркая погода со средней температурой воздуха на 7-10 градусов выше нормы.

В этот день существенных осадков не ожидается. Ветер северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью составит +2,+7 градусов, в горных районах до -3, днем 15-20.

 

ИА «Башинформ»

Теги: погода
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Уфе на балконе квартиры найдено завернутое в ковер тело убитой женщины
В Октябрьский районный суд Уфы поступило уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого по статьям «убийство» и «кража». По версии следствия, подсудим
В Уфу после летнего потепления придет резкое похолодание
По-настоящему летнее тепло задержится в столице Башкирии еще на неделю. По данным портала «Гисметео», днем столбики термометров в Уфе выше 15 градусов пр
В Башкирии найден мертвым 28-летний мужчина
В Башкирии найден мертвым 28-летний Мухаммат Боташев. Ранее сообщалось, что мужчина вышел из дома рано утром 12 февраля в поселке Нагаево под Уфой и не
Новым полпредом Башкирии при президенте РФ назначен Герой России Умарпаша Ханалиев
Умарпаша Ханалиев назначен новым полномочным представителем Башкортостана при президенте Российской Федерации - заместителем премьер-министра правительс
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть