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В Башкирии расширят 73 км трассы М-5 «Урал»

ОБЩЕСТВО

До 2024 года на территории Башкирии планируется расширить 73 км трассы М-5 «Урал». Эта мера увеличения пропускной способности обсуждалась начальник Управления Федерального дорожного агентства Кайрат Турсунбеков и руководитель ФКУ Упрдор «Приуралье» Азамат Илимбетов. Расширение запланировано с двух до шести полос.

Первый участок находится недалеко от поселка Русский Юрмаш и Шакша в сторону Челябинской области. Также здесь намерены произвести смыкание трассы с Восточным выездом Уфы, построить две развязки, мост через реку Юрмаш и путепровод через ж/д пути. Работы завершит к 2023 году.

Второй участок км 1375 – км 1401 планируют ввести в эксплуатацию в 2023 году. Здесь дорогу расширят до четырех полос, обустроят развязку, мосты.

Третий участок М-5 от 1360 – км 1375. Ремонт здесь разделят на две части. Первая уже завершена в 2020 году.

«Работы выполнены на 81%. Здесь параметрам IБ категории соответствует уже более 11 км из планируемых 15. Для обеспечения безопасного проезда транзитного транспорта к Сергеевке была построена транспортная развязка рамочного типа. Кроме того, выполнены работы по строительству арочного моста через реку Малый Кидаши тоннеля для проезда сельскохозяйственной техники ниже уровня трассы. Вблизи села Восточное построен надземный пешеходный переход, 4 автобусные остановки с автопавильонами и тротуарами для пешеходов, а также смонтированы шумозащитные экраны», — уточнили в пресс-службе Упрдор «Приуралье».

Также в планах дорожников преобразить дороги на границе с Татарстаном. На более 38 км трассы установят освещение, тротуары, пешеходные дорожки, посадочные площадки автобусных остановок с автопавильонами, барьерное ограждение, новые дорожные знаки с высокими показателями световозвращения и нанесена горизонтальная дорожная разметка из термопластика с микростеклошариками.

 

ИА «Башинформ»

Теги: М-5 Урал, трасса, расширение
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