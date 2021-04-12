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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Многодетной семье из Башкирии через шесть лет провели долгожданный газ в дом

ОБЩЕСТВО
Фото: информотдел администрации Куюргазинского района

Фото: информотдел администрации Куюргазинского района

Сегодня в семье Алишера и Маргариты Маткурбановых из Куюргазинского района приятное событие и в их дом подключили газ. Этого дня они ждали целых шесть лет, отбивали все пороги. В прошлом году, благодаря помощи районной администрации и Мурапталовского сельсовета, был изготовлен проект и газифицирована улица Дружбы деревни Аксарово, протяженностью 900 м, по которой были выделены земельные участки многодетным семьям, в том числе и Маткурбановым.

Они получили сертификат на 100 тысяч рублей на проведение газа, в рамках указа главы Башкортостана «Об оказании отдельным категориям граждан государственной поддержки по газификации жилых помещений», который был подписан в августе 2019 года.

Льготных категорий граждан, имеющих право на господдержку при подключении своего дома к сетевому природному газу, всего пять: это участники Великой Отечественной войны, инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых действий, инвалиды, а также семьи, имеющие детей-инвалидов и многодетные семьи. Глава сельского поселения Мурапталовский сельсовет Аскар Кинжалеев рассказал, что в деревне на улице Дружбы проживает 20 многодетных семей.

«Маткурбановы — трудолюбивая семья, прекрасно воспитывают шестерых детей. Глава семьи Алишер и хозяйка Маргарита успешно работают в СПК им.Кирова. Содержат большое хозяйство. Эта семья для многих является образцом», — отметил глава сельского поселения.
«Сегодня для нашей большой семьи радостное событие! В наш дом наконец-то подключили газ. Как мы долго ждали этого события, целых шесть лет. Мы очень рады, эмоции переполняют. Спасибо большое Главе республики Радию Фаритовичу Хабирову, главе администрации Куюргазинского района, главе Мурапталовского сельсовета за помощь и содействие в решении нашего вопроса», — поделилась своими впечатлениями многодетная мама Маргарита Маткурбанова.

О том, как жителям Башкирии получить сертификаты на 60 или 100 тысяч рублей на газификацию дома читайте в специальном материале﻿ ИА «Башинформ».

 

ИА «Башинформ»

Теги: Газификация
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