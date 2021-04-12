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12 апреля Понедельник

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии вода затопила село Ассы, люди эвакуированы

ОБЩЕСТВО
Фото: соцсети

Фото: соцсети

12 апреля в 11 утра в районе села Ассы на реке Инзер образовался затор. В течение 15 минут уровень воды в реке резко поднялся, вода пошла через автомобильную дорогу к жилым домам. Об этом на своих страницах в соцсетях сообщил глава Белорецкого района Андрей Иванюта.

По его словам, подтопило улицу Набережная и несколько домов на Мубарякова – всего 18 домов (из них 13 жилых, 5 дачных). Из зоны подтопления эвакуированы 13 человек (из них шестеро детей). Все они у родственников, в школе подготовлен пункт временного размещения. Проезд в село возможен на любом транспорте.

К месту происшествия срочно выехали экстренные службы и оперативная группа администрации района во главе с председателем противопаводковой комиссии Иваном Лаврёновым.

По состоянию на 17.00 на месте задействованы спасатели, скорая помощь, полиция. Выдвинулась команда взрывников из Уфы. Подтопленный участок обесточен, проводится разведка затора с целью проведения взрывных работ. Организовано взаимодействие с железной дорогой (при взрывных работах необходимо присутствие сотрудников РЖД).

«В целом ситуация в районе напряжённая. Есть ещё несколько заторных участков. Мы не подошли к пику паводка. Призываем жителей серьёзнее относиться к своей безопасности. Отогнать скотину, подготовить документы и ценные вещи. Ближайшее время погода не изменится, снег будет активно таять», — предупредил глава района Андрей Иванюта.

 

ИА «Башинформ»

Теги: паводок
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