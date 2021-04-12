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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В мае жители Башкирии отдохнут на три дня больше

ОБЩЕСТВО
Фото: Валерий Шахов

В мае жители Башкирии отдохнут на три дня больше Фото: Валерий Шахов

В мае, помимо традиционных субботы и воскресенья, жителей Башкирии ждут дополнительные три дня выходных. Это выходные по случаю 1 мая – праздника Весны и Труда, 9 мая – День Победы и 13 мая – Ураза-байрам.

Таким образом, выходными днями в связи с праздничными днями при пятидневной рабочей неделе являются: 1, 2, 3, 8, 9, 10 и 13 мая 2021 года. Продолжительность работы в пятницу 30 апреля и в среду 12 мая сокращается на один час, информирует пресс-служба Минтруда Башкирии.

В ведомстве напомнили, что по трудовому законодательству при предоставлении ежегодного основного или дополнительного оплачиваемого отпуска нерабочие праздничные дни 1, 9 и 13 мая в число календарных дней отпуска не включаются.

 

ИА «Башинформ»

Теги: Минтруд РБ, праздники
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