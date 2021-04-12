





В природном парке «Кандры-Куль» обосновалась пара лебедей. Пернатые облюбовали небольшое озеро под названием Чириккуль.

По словам сотрудников парка, в этом году лебеди вернулись немного позднее обычного — 10 апреля.

«Вода по берегам уже открылась и птицы без труда находят себе корм. Как нам кажется, эта пара выводит здесь птенцов уже около 6 лет. Привыкнув к присутствию человека, они подпускают близко к себе и дружат с другими птицами вокруг», — рассказали они.

В парке пообещали, что и в дальнейшем будут следить за лебедями и обязательно расскажут, сколько у них вылупятся птенцов.