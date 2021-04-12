«Башкирский «Артек» в Илишевском районе республики сдадут к 3 июня

«Башкирский «Артек» — обновленный пионерский лагерь «Орленок» в Илишевском районе введут в эксплуатацию к началу летней оздоровительной кампании.

Об этом сообщил глава администрации Илишевского района Башкирии Ильдар Мустафин в ходе оперативного совещания в правительстве республики в понедельник, 12 апреля.

В настоящее время идут завершающие отделочные работы. Пробный заезд в весенние каникулы уже состоялся. Ввести в эксплуатацию лагерь планируют к началу летней оздоровительной кампании — 3 июня.

На территории построен спальный корпус на 216 детей со всеми необходимыми помещениями и игровыми зонами. В перспективе лагерь может стать круглогодичным.

Глава региона Радий Хабиров поручил министру образования республики Айбулату Хажину изучить состояние лагерей в районах и при необходимости масштабировать этот опыт.

«Неплохая история, им надо помочь финансово, объекты добавить. Спортивную зону надо сделать.

Это первый проект, и надо посмотреть, где есть неплохие лагеря. До 2024 года нужно развивать систему, создать круглосуточные лагеря», — сказал Радий Хабиров.

Он также подчеркнул, чтобы пристальное внимание было уделено содержательной части смены, а на работу приезжали лучшие специалисты.

Как сообщил министр образования Башкирии Айбулат Хажин, летом 2021 года с учетом требований ковидного СанПиНа планируют работу 2385 загородных, пришкольных лагерей и лагерей труда и отдыха (107 загородных лагерей, 1364 – пришкольных, 914 лагерей труда и отдыха), а также запланировано 3486 мероприятий малозатратных форм отдыха.

В 2021 году планируется охватить всеми формами отдыха 319 760 детей.

Консолидированный бюджет на организацию оздоровительной кампании этого года составляет более 2 млрд рублей (в том числе из бюджета Республики Башкортостан – 1,9 млрд рублей, из муниципальных бюджетов – 246,9 млн рублей).